За словами Геращенка, МВС не буде "незаконними діями" примушувати міських голів дотримуватися карантину.

Міністерство внутрішніх справ не має наміру примушувати мерів міст посилювати карантин на вихідних "незаконними методами".

Про це "РБК-Україна"розповів заступник голови МВС Антон Геращенко, коментуючи відмову деяких міських голів вводити карантин вихідного дня.

Поліція, за його словами, виконуватиме свої обов'язки в рамках закону.

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"Незаконних дій з примусу мерів дотримуватися карантину - не планується", - запевнив заступник міністра.

В даний час в Україні діє штраф за порушення карантину. Його отримують конкретні підприємці або керівники установ. У перші вихідні, коли ввели посилений карантин, поліція склала 1960 адмінпротоколів і закрила більше двох тисяч закладів.

Карантин вихідного дня в Україні: що відомо

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину і встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Верховна Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

На вихідних 14-15 листопада карантин дотримувався не у всіх містах країни, проте через тиждень ситуація дещо змінилася.

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Автор: Юрій Годован