Вона виїхала за кордон у відпустку та знайшла перевізників у Росію.

Українська чемпіонка з академічного веслування, військовослужбовиця Національної гвардії Лариса Жалінська виїхала до Росії та "засвітилася" на інтер'ю у російських пропагандистів.

Жалінська дала інтерв'ю пропагандистському Russia Today та заявила, що це не втеча, а повернення на "історичну батьківщину".

"Сьогодні мої дії багато кваліфікують як втечу до Росії, але я би не вважала втечею, я би це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину, оскільки я є росіянкою за національністю, моє рідне місто — Приморськ у РФ. Я завжди була російськомовною, встигла закінчити російську школу імені Пушкіна у Запоріжжі", - сказала вона.

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Спортсменка зазначила, що виїхала з України, скориставшись своїм правом на відпустку, як військовослужбовиця Нацгвардії. Вона поїхала у Чехію, а також таємно оформила "другий закордонний паспорт".

Вже у Чехії Жалінська знайшла перевізників до Росії за допомогою Telegram-каналів та друзів із Росії. У розмові з російськими пропагандистами вона закликала інших охочих спортсменів покидати Україну та заявляла, що у Росії "спорт набагато чесніший".

Напередодні втечі Жалінська у своєму Youtube-каналі вона записала відео, де, зокрема, скаржилася на виплати в Україні та звинувачувала український спорт у корупції.

Хто така Лариса Жалінська

Лариса Жалінська — українська веслувальниця, майстер спорту України міжнародного класу з академічного веслування. Вона досягла значних успіхів у спорті, зокрема здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу з академічного веслування на ергометрах у 2021 році та кілька медалей на Кубку України у 2023 році, включаючи три золоті, одне срібло та одну бронзу.

Жалінська також була багаторазовою призеркою та переможницею національних змагань з академічного веслування. Під час війни в Україні вона служила в Національній гвардії України.

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