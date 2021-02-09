Магазини користуються неабиякою популярністю серед поп-зірок.

Популярна мережа магазинів косметики "Бомонд" запустила рекламу до Дня всіх закоханих з ЛГБТ-парами.

Про це пише Страна.

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Автори реклами зобразили три щасливі пари: одну традиційну, і дві – нетрадиційні.

Покупцям пропонують «обрати подарунки для коханих».

Наразі сам допис з указаною рекламою на сторінці мережі у Facebook відсутній.

Зазначається, що мережа користується неабиякою популярністю серед поп-зірок.

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Автор: УНІАН