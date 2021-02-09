ЛГБТ-реклама - відома мережа магазинів здивувала сміливою пропозицією / ua.depositphotos.com
Популярна мережа магазинів косметики "Бомонд" запустила рекламу до Дня всіх закоханих з ЛГБТ-парами.
Про це пише Страна.
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Автори реклами зобразили три щасливі пари: одну традиційну, і дві – нетрадиційні.
Покупцям пропонують «обрати подарунки для коханих».
Наразі сам допис з указаною рекламою на сторінці мережі у Facebook відсутній.
Зазначається, що мережа користується неабиякою популярністю серед поп-зірок.
strana.ua
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