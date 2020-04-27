Ліки «від коронавірусу» та інші шахрайства. Як легко померти через власну довірливість

Уся країна – на передовій війни із коронавірусом. Але кому війна, а кому мати рідна. Шахраї та шарлатани кинулися безсовісно заробляти на паніці і придумали нові схеми обману українців. «Гроші» зібрали найнахабніші.

Чарівні ліки проти коронавірусу - нині мрія багатьох. А є попит – є і пропозиція. Мережа переповнилася рекламою «чудодійних» засобів проти напасті. Зцілити обіцяють травами, грибами, навіть чарівними «ефірними полями». Іноді виробник рекламує, ну, просто панацею. Вбиває віруси, бактерії, підіймає імунітет, дарує довголіття…

Що ж це за засіб такий? Не повірите…йод?!

Агент «Грошей» телефонує продавцю і розповідає заздалегідь заготовану легенду. Мовляв, підозрює у себе коронавірус. У відповідь чує: «Існують навіть напрацювання, які убивають туберкульоз. Люди, у яких якісь виразки, забула, як називаються, їх теж лікує».

«А коронавірус лікує?», - питаємо.

«Він противірусний. Вбиває всі віруси!», - запевняють нас на іншому кінці слухавки.

Що? Лікує навіть коронавірус? Може, звичайний «розвод»? Та продавчиня пропонує зустрітися та зцілити агента «Грошей». Їдемо! Нас зустрічає Світлана - жіночка в літах. Виявляється, чарівний йод не тільки продає, а й виробляє! На медика не схожа, а переконує – вилікувати може все і одразу! Спеціально ще раз уточнюємо: а коронавірус зцілить?

«І віруси, і коронавірус вилікує? Вилікує!», - запевняє Світлана.

Це - серйозна заява! За законом лікувати може тільки кваліфікований медик. Інакше – стаття. «Це цілительство не може рекламуватися з обіцянками, що це буде мати лікувальний характер. Тобто, що ви вилікуєтесь від якоїсь хвороби. Це не може бути, на це заборона. В цьому випадку це може трактуватись і як шахрайські дії і як незаконна лікувальна діяльність», - зауважує медичний юрист Олександр Гришаков.

Та і як йод може вилікувати? Не повірите, його треба… пити! Або ж закапувати в ніс. І навіть – робити клізми!...

«У вашому випадку, не менше, ніж півковпачка. Або 5 мл. Це лікування», - запевняє агента «Грошей» Світлана.

І продає нам пляшечку за 250 гривень! Називається - «Біойод». Чомусь він…синій! Адже нібито органічний, вироблений за останніми технологіями. Та насправді йод синіє, якщо його просто змішати зі звичайним крохмалем.

Однак чи рятує від коронавірусу? Запитаємо у лікаря…

«Йод та йодовмісні препарати не мають жодної противірусної дії. Вони можуть застосовуватись задля антисептичної дії. На віруси такі препарати, особливо на коронавірус, не мають специфічної дії», - запевняє лікар Євгенія Менжуліна.

Вона шокована обіцянками, які продавець чудо-ліків дала агенту «Грошей»: «Взагалі у світі етіотропної терапії немає. Тобто ліків, які конкретно лікують цю інфекцію».

В офіційному протоколі лікування коронавірусу про таку «панацею» – ані слова.

А йод і справді корисний. Та тільки у вкрай малих дозах. І аж ніяк не лікує коронавірус! «Жоден з цих препаратів не можна приймати внутрішньо! Тобто ковтати, заливати, капати в очі, вуха чи ніс – ні», - підкреслює лікар.

Мало того, цей йод може і взагалі «покалічити». Адже продавчиня, не довго думаючи, сказала агенту «Грошей» пити по 5-10 мл розчину на день. Мовляв, трохи більше, трохи менше – не важливо. У цій дозі – від тисячі до двох з половиною тисяч мікрограмів чистого йоду. А це – у 10-20 разів більше денної норми! Лікар б’є на сполох: тривале передозування йодом призведе до важкої хвороби – гіпертиреозу. Симптоми – жахливі.

«Йде збій майже по всім органам і системам: це збій роботи серця, це певні аритмії, це порушення внутрішніх органів, порушення мозкової роботи, це або надмірна вага, або, навпаки, втрата ваги така швидка, що людина просто виснажується, порушення ритму слуху та інших функцій», - перераховує Євгенія Менжуліна.

А як «хильнути» ще більше, можна і з життям розпрощатися: «Це уже токсичний препарат…Врятувати таку людину дуже важко. Особливо зараз, в таких умовах, коли реанімаційні відділення переповнені хворими з пневмоніями».

І, попри це, Світлана планує масово продавати йод саме як панацею від коронавірусу. Та це - не єдина схема обману під час карантину. Шахраї не соромляться «розводити» навіть найуразливіших до вірусу – пенсіонерів.

Так, на Сумщині до дідуся прийшли начебто медсестри. Обіцяли перевірити на коронавірус, натомість хитрістю видурили 18 тисяч гривень.

Правоохоронці попереджують: зловмисники відкатують схему на повну. Називаються соцпрацівниками, активістами, лікарями, обіцяють дезінфекцію. Усе - аби потрапити до помешкання і обікрасти. А найвинахідливіші обдурюють і дистанційно.

Матері психолога Людмили Ускової подзвонили та «порадували»: уряд приготував щедрі виплати пенсіонерам. «Мовляв, будуть добавляти ще по сімсот гривень, і якщо ви не зробите цього зараз, то ці гроші вам не будуть нараховувати. Кажуть: це потрібно зробити тільки сьогодні, бо завтра уже не будуть приймати…Їхня мета – не дати людині оговтатись. Одразу роблять пресинг для того, щоб людина не могла подумати, щоб не могла зрозуміти», - розповідає пані Людмила про шахрайство.

Так у її матері хотіли «видурити» дані банківської картки та вкрасти гроші. На щастя, старенька відчула неладне та не «повелася».

Шахраї ще й розсилають українцям смс з обіцянками грошей. Але у результаті, звісно, збагатяться тільки самі.

Тож пам’ятайте: не впускайте чужих у помешкання та не повідомляйте дані банківських карт, які б красиві легенди вам не розповідали.

А от інші пройдисвіти наживаються на шаленому попиті на маски. Олексій із Черкас терміново шукав велику партію: «Зв’язались по цьому оголошенню і нам відповіли, що, так, це поставники масок, маски є в наявності та вони готові доставити, причому дуже швидко. Сто відсоткова передоплата і маски будуть доставлені на наступний день після оплати».

Чоловік отримав офіційний рахунок. Виглядав, як документ від серйозної компанії. Тож заплатив. «Та після цього компанія, яка надіслала нам усі контакти, не відповідає. Навіть сьогодні телефонував – «абонент не може прийняти ваш дзвінок»», - розповідає Олексій..

Таких шахраїв – десятки. Українці масово скаржаться на фейкових продавців рятівних масок, дезінфекторів та тестів. Але знайти пройдисвітів майже нереально. Тому запам’ятайте: передоплата за покупки в інтернеті – це майже 100% гарантія «розводу».

А що ж із «магічним зціленням» йодом? Чи розуміє жінка, що псевдолікуванням може вбити пацієнта? Аби розвідати плани, придумуємо нову легенду: мовляв, агент «Грошей» сам хоче долучитися до бізнесу - купити партію «ліків» та перепродати. Світлана радо призначає зустріч. І прямо пропонує «впарювати» йод саме як ліки проти коронавірусу. Одразу розписує цілий бізнес-план та вчить, як «психологічно обробляти» клієнтів: «Це – панацея 21 століття, це ліки від всього!».

Жінка зізнається: після обіцянок зцілити коронавірус, бізнес росте як на дріжджах. Тож обіцяє гуртові партії за спеціальною ціною: «30 відсотків знижки. Чим більше - тим більше».

Виходить потужний бізнес довірливих українцях. Але чи розуміє, що цей йод може підірвати здоров’я? Робимо експеримент: мовляв, після «лікування» серце почало битися значно швидше (а це симптом гіпертиреозу від передозування йодом). Світлана стривожилася, але не відступила: «Це ж не те, що хімія, антибіотик небезпечний. Тут навіть якщо переборщить, все одно виходить з тебе».

Тож «Гроші», врешті, розкривають карти. Агент зауважує, що Світлана займається незаконною медичною практикою, що її «лікування» - просто небезпечне, і зізнається, що «Гроші» все зафіксували. Жінка ж у відповідь просто… тікає.

Схоже, виправдовуватися Світлані нічим. Невдовзі ми отримали з її адреси нібито докази чудодійності йоду. Та це тільки висновки санітарно-епідеміологічної експертизи. В ній сказано: в йоді немає шкідливих домішок. Ще – дозволи на продаж у Казахстані та Росії та кілька рекламних матеріалів про начебто ефективність препарату. Але жодних справжніх наукових досліджень ефективності йоду проти коронавірусу, раку чи туберкульозу «Гроші» так і не дочекалися.

На жаль, покарати таких пройдисвітів складно через прогалини у законах. «Процедура доведення і розслідування є дуже складною, і тому більшість шахраїв, більшість таких псевдолікарів, продовжують свою діяльність. Вони не були притягнуті до відповідальності. Тому будьте обережними і жодним чином не ведіться на такі рекламні заходи шахраїв», - зауважує юрист Гришаков.

Тож українцям слід запам’ятати: жодна чудодійна пігулка коронавірус не знищить. І навіть імунітет не підніме. Справжній захист від інфекції значно простіший. Фахівці радять залишатися вдома, слідкувати за здоров’ям та не займатися самолікуванням. Бо врятують вас тільки кваліфіковані лікарі, а не хитрі шарлатани.

Андрій Засаднюк