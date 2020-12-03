Члени Вищої ради правосуддя одноголосно підтримали це рішення, хоча три роки тому відмовилися призначати Віктора Кицюка суддею довічно як недоброчесного.

Вища рада правосуддя одноголосно вирішила призначити суддю Віктора Кицюка, який під час Революції гідності незаконно притягував до відповідальності активістів Автомайдану, суддею Печерського райсуду Києва довічно.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат «автомайданівців» Роман Маселко.

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«Вища рада правосуддя не виявила жодних фактів, що свідчать про недоброчесність Кицюка, та що його призначення негативно вплине на авторитет правосуддя та суспільну довіру», - написав адвокат.

За його даними, член ВРП від прокуратури Віктор Матвійчук, який ще тиждень тому просив «відправити Кицюка до тюрми на 6 років, навіть не повідомив, що вчора 15 громадських організацій заявили про те, що Кицюк є символом кривосуддя. Член ВРП Олексій Маловацький подякував Кицюку за високу оцінку роботи ВРП», - зазначив Маселко.

Також він додав, що у 2017 році ВРП відмовилась призначити Кицюка суддею довічно, бо «очевидно недоброчесний».

Що відомо про Віктора Кицюка

Суддю Печерського райсуду Києва Кицюка обвинувачували у винесенні завідомо неправосудного рішення (ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу). Ця стаття ККУ, згідно з рішенням Конституційного суду, втрачає чинність у грудні 2020 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що Кицюк під час Революції гідності виносив завідомо неправосудні ухвали про притягнення до адмінвідповідальності активістів Автомайдану.

27 листопада суддя Шевченківського райсуду Києва Лідія Щебуняєва виправдала Кицюка у цій справі.

2 грудня низка громадських організацій закликала ВРП не призначати Кицюка суддею довічно, оскільки він не пройшов процедуру кваліфікаційного оцінювання та перевірку на доброчесність.

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Автор: Дмитро Хилюк