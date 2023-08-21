В момент атаки там проходив форум.

Російські загарбники під час атаки дронами-камікадзе пошкодили будівлі в Меджибізькій фортеці у Хмельницькій області.

Про це повідомляється на сторінці Державного історико-культурного заповідника "Межибіж" у соціальній мережі Facebook. "Внаслідок нічного повітряного обстрілу 19 серпня пошкоджень зазнали будівлі в Меджибізькій фортеці, пам'ятці національного значення. Вибухова хвиля від терористичної зброї російських агресорів докотилася й сюди ..." - йдеться у повідомленні.

Директор заповідника Олег Погорілець в ефірі інформаційного телемарафону повідомив, що вибуховою хвилею пошкодило вікна, двері музею та покрівлю Лицарської вежі.

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У момент атаки на території заповідника проходив форум, який зібрав близько 300 студентів зі всієї країни. Вони встигли пройти в укриття після оголошення повітряної тривоги.

Що відомо про заповідник "Межибіж"

Меджибізька фортеця є пам'яткою фортифікаційної архітектури XVI століття. Вона внесена до Державного реєстру національного культурного надбання України.

Державний історико-культурний заповідник створили у 2001 році, у каретному корпусі замку працює Музей Голодомору.

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