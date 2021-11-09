У чат-боті можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників.

Поліція запустила чат-бот DrugHunters (Мисливці за наркотиками) у месенджері Telegram, у якому можна повідомити про збут наркотиків.

Як повідомляється на сторінці патрульної поліції у Facebook, у чат-боті можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників.

Скористатись чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція.

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У повідомленні потрібно вказати: населений пункт, адресу, за якою був помічений потенційний зловмисник, опис місця, де, на думку заявника, може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).

Також у поліції пропонують надіслати геолокацію й додати фото/відеоматеріали. Після отримання повідомлення патрульні виїжджатимуть на місце для перевірки інформації.

Нагадаємо, нещодавно у Києві правоохоронці затримали трьох осіб, у яких вилучили наркотики на 1 мільйон гривень.

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Автор: Надя Пришляк