За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві правоохоронці затримали трьох осіб, у яких вилучили наркотики на 1 мільйон гривень.

Як повідомляє Відділ комунікації столичної поліції, канал постачання наркотиків у місто налагодили уродженці Полтавщини 1987, 1988 та 1990 років народження.

У ході санкціонованих обшуків в автомобілях правопорушників та гаражах було вилучено речовини, схожі на наркотичні, а саме 1,5 кг амфетаміну, кілограм канабісу, 100 пігулок екстазі та ЛСД. Окрім цього з будинку, розташованого на території одного з селищ у Полтавській області вилучено спеціалізоване обладнання, яке використовувалось для виготовлення наркотиків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

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Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до наркозлочину, аби притягнути їх до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що у Дубаї поліція під час рейду вилучила 500 кілограмів чистого кокаїну на суму понад 500 мільйонів дирхамів.

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Автор: Наталія Хаджі