У ТЦК роз’яснили, хто повинен пройти ВЛК і в яких випадках це обов’язково

Військово-лікарська комісія є обов’язковою процедурою для категорій громадян, визначених законом.

Під час воєнного стану проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) є обов’язковим не для всіх громадян. У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки пояснили, хто саме повинен пройти медичний огляд та в яких випадках це необхідно. Про це повідомив Житомирський обласний ТЦК та СП.

Хто зобов’язаний пройти ВЛК

У ТЦК зазначили, що питання проходження військово-лікарської комісії часто викликає плутанину, однак перелік категорій громадян, які повинні пройти медогляд, визначений законодавством.

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Обов’язковому медичному огляду підлягають усі військовозобов’язані, яких направляють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Йдеться, зокрема, про громадян, які отримали повістку або відповідне направлення.

Також ВЛК повинні пройти особи, які раніше були визнані "обмежено придатними до військової служби у воєнний час" і після законодавчих змін, ухвалених у 2024 році, ще не пройшли повторний медичний огляд.

Крім того, проходження комісії є обов’язковим для громадян, які планують вступити на військову службу за контрактом.

Кого ще стосується медичний огляд

У ТЦК нагадали, що військово-лікарську комісію проходять і чинні військовослужбовці, якщо виникає необхідність повторно оцінити стан їхнього здоров’я. Зокрема, це стосується випадків після поранень або суттєвого погіршення здоров’я.

Окремо визначена категорія жінок із медичною та фармацевтичною освітою. Ті з них, хто завершив навчання після 2025 року, повинні стати на військовий облік, пройти ВЛК протягом 60 днів та оформити військово-облікові документи.

Для чого потрібна ВЛК

У територіальному центрі комплектування наголосили, що військово-лікарська комісія є обов’язковою процедурою для категорій громадян, визначених законом. Її основне завдання – встановлення стану здоров’я людини та визначення її придатності до військової служби.

При цьому порядок направлення на ВЛК та проходження медичного огляду в кожному конкретному випадку визначається органами військового обліку відповідно до чинного законодавства України.

Деякі особливості законодавчого регулювання проходження ВЛК

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України розробляє комплексне рішення, покликане усунути недоліки, виявлені під час роботи військово-лікарських комісій, а також покращити якість мобілізаційного ресурсу. У Міноборони зазначили, що система військово-лікарської експертизи поступово зазнає змін. Наразі триває процес цифровізації, а також удосконалюються правила проведення медичних оглядів.

Керуюча партнерка адвокатського об’єднання "Мізюк, Гаврилюк та партнери" Вікторія Мізюк у коментарі УНІАН пояснила, хто відповідно до законодавства зобов’язаний проходити ВЛК, коли така процедура не є обов’язковою та які дії варто вживати, якщо людину визнали придатною до служби попри наявні проблеми зі здоров’ям.

За словами юристки, чинні норми передбачають проходження військово-лікарської комісії для всіх військовозобов’язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Разом із тим вона нагадала, що висновок ВЛК під час воєнного стану має визначений термін чинності, після завершення якого може виникнути потреба у повторному проходженні медичного огляду.

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