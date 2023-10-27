Вони планують змінити керівництво військкоматів на російських гастролерів.

В окупованому Криму люди тікають від російської мобілізації. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти провалили план з мобілізації на тимчасово захопленому півострові. "Мешканці Криму покидають півострів, тікаючи від мобілізації. Військкомати вже донесли верхівці, що план з примусового набору місцевих мешканців до військ окупантів не буде виконано", - йдеться в повідомленні.

В ЦНС зазначають, що тому в Москві планують змінити нинішнє керівництво військкоматів на російських "гастролерів", тобто привезених з території Росії, й "почистити ряди", бо підозрюють місцевих працівників у саботажі.

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Вони наголошують, що мобілізація мешканців окупованих територій на війну проти Батьківщини є міжнародним злочином й кожен відповідальний за ці дії понесе відповідальність.

Російська мобілізація: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Головному управлінні розвідки Міноборони зазначили, що триває "тіньова" мобілізація в Росії.

Представник розвідки Андрій Юсов повідомляв, що мова йде про десятки тисяч на місяць людей. Влада Росії боїться бунту, тому офіційно не оголошує про це.

На тимчасово захопленій росіянами частині Донбасу також не припиняється тотальна мобілізація.

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