За його словами, буде можливість, зокрема і в Електронному кабінеті також оновити свої дані.

З 18 травня усі військовозобов'язані громадяни мають актуалізувати свої облікові дані в ТЦК. Щоб уникнути колапсу у військоматах, українцям варто скористатися електронним кабінетом, який має запрацювати на той час. Про це у коментарі УНІАН розповів секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Голосу" Роман Костенко.

Він наголосив, що ймовірність "колапсу" і шалених черг в ТЦК буде залежати від організації цього процесу.

"У людей є два місяці [щоб оновити облікові дані]. І питання - які будуть створені умови. Якщо будуть створені умови погані, коли, скажімо, людина приходить оновлювати свої дані і не розуміє, що відбувається, а після цього ще й швидко кудись потрапляє із забраним телефоном на фронт, скажімо так, в армію, - це буде питання не дуже. Будуть всі тягнути до кінця 60-денного терміну і це не дасть можливості", - зауважив Костенко.

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За словами депутата, потрібно, щоб організація ТЦК, Сухопутних військ та Генерального штабу Збройних сил була "нормальна", щоб вони повністю пропрацювали всі процеси.

"І взагалі пояснили, як буде працювати Електронний кабінет. Нам вчора на Комітеті це презентували, тому буде можливість, зокрема і в Електронному кабінеті також оновити свої дані. Тому що якщо всі підуть в ТЦК, я думаю, що можуть бути проблеми зі швидким оновленням [облікових даних]", - сказав Костенко.

Чоловіки мають прийти до військоматів: що відомо

Як писав УНІАН, всі чоловіки від 18 до 60 років зобов’язані оновити свої дані в ТЦК. Відповідна вимога міститься в новому законі про мобілізацію, який набере чинності 18 травня.

Закон передбачає три способи оновити облікові дані: особисто прийти в ТЦК, скористатися електронним кабінетом (який на разі в процессі створення), або прийти до Центру надання адміністративних послуг і оновити облікові дані там.

Деякі аналітики вважають, що у ТЦК станеться колапс через величезні черги, якщо вчасно не запустять електронний кабінет та подачу даних через ЦНАП.

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