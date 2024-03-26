Новий законопроект передбачає проходження вишколу й здобуття військової спеціальності під час навчання, пояснив Здебський.

Народний депутат Дмитро Разумков повідомив, що у новому законопроекті про мобілізацію є норма про призов людей з 18 років. Водночас нардеп від "Слуги народу", член комітету з питань нацбезпеки й оборони Юрій Здебський це заперечив.

В коментарі виданню LIGA.net він наголосив, що новий законопроект передбачає проходження вишколу й здобуття військової спеціальності під час навчання. Проте здобувачів освіти не призиватимуть до 25 років.

"По-перше, на облік людина стає з 18 років. За нею дивляться, вона проходить медкомісію. Далі людина має отримати загальний базовий військовий вишкіл. [...] Студентів ми не беремо, не призиваємо. Людина називає термін – і вона вчиться", – пояснив Здебський.

Якщо ж людина ніде не навчається, то її "можуть взяти десь у військову частину чи ще кудись" для підготовки, зауважив нардеп. За його словами, у мирний час вишкіл складатиметься з трьох місяців загальної підготовки й двох – за спеціальністю. У воєнний час він становитиме три місяці загалом.

Депутат наголосив, що тих, хто пройшов підготовку, будуть брати на облік, проте не призиватимуть до 25 років.

Мобілізація в Україні: останні новини

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки й нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що за два роки повномасштабної війни понад 8 тисяч мобілізованих так і не були на передовій.

Раніше він запевнив, що про зниження віку, з якого людина може бути призвана на військову службу за мобілізацією, нижче позначки в 25 років, наразі не йдеться. За його словами, ці дискусії не ініціюються і не точаться на жодному рівні.

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