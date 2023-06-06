Там для туристів можуть облаштувати місце біля порту.

На частині узбережжя міста Чорноморськ (Одеська область) можуть дозволити відпочинок. Про це на брифінгу розповів начальник Одеської військової районної адміністрації Юрій Крук.

За його словами, до нього звернулися мер міста Василь Гуляєв та деякі комерсанти з проханням дозволу на відвідування населенням місцевого пляжу. Як зазначив Крук, фахівці разом з військовими обстежили певні ділянки та вчора було підписано відповідний документ щодо створення певних умов. Аналогічні умови було висунуто і керівництву Одеси: сітка, яка захистить від мін, спостережні пункти, бомбосховища тощо.

"Але в Чорноморську немає траверсів та хвилеломів, тому доступ до моря там майже всюди заборонено. Можна дозволити тільки на одній ділянці – яхт-клуб державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ". Її треба обладнати певним чином згідно наказу – встановити загороджувальні сітки на вході з моря, рятувальні вежі тощо", – сказав Крук.

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Крім того, районною владою враховано прохання спортсменів, які проводять тренування та змагання з пляжних видів спорту на відповідній ділянці узбережжя в Чорноморську. Цю невелику територію також необхідно облаштувати відповідно вимогам воєнного стану.

Пляжі у Чорноморську

Наприкінці травня міський голова Чорноморська Василь Гуляєв заявив про смертельну небезпеку на найкращому українському пляжі, який знаходиться у цьому невеликому місті. За його словами, діє заборона на купання в морі, бо в Чорноморську немає хвилеломів – гідротехнічних споруд, які було встановлено на частині узбережжя Одеси у минулому сторіччі для попередження зсувів. Зараз вони виявились корисними в якості певного захисту від мін, в тому числі дозволяють натягнути захисні сітки.

В той же час, пляж Чорноморська неодноразово отримував найвищу міжнародну нагороду – блакитний прапор Фонду екологічної освіти (FEE). Це означає, що вода у районі міського пляжу відповідає міжнародним стандартам якості та придатна для купання. Вхід на територію пляжу безкоштовний. Ширина піщаної зони варіюється від 40 до 75 метрів.

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