Термін підготовки пляжів продовжили до 15 червня.

В Одесі офіційне відкриття окремих ділянок пляжів, яке планувалося 5 червня, відтермінували на десять днів. Про це на брифінгу у медіацентрі Україна – Одеса розповів начальник Одеської військової районної адміністрації Юрій Крук.

За його словами, наразі діє наказ 2022 року, який забороняє перебування на узбережжі та, зокрема, купання у Чорному морі.

Крім того, Крук зазначив, що наразі існує мінна небезпека, яка посилилась після штормів.

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Як відомо, до 5 червня влада Одеси мала надати районній військовій адміністрації рекомендації щодо можливого відкриття доступу до деяких пляжів. Однак від міських органів влади РВА отримала лист, у якому міститься прохання продовжити терміни підготовки певних частин узбережжя для пляжного відпочинку.

"Терміни можливого відкриття деяких пляжів продовжені до 15 червня, тому станом на сьогодні є заборона. Після 15 червня, коли будуть надані акти про виконання умов, за яких можуть бути відкриті пляжі, буде ухвалено відповідне рішення про доступ (чи ні) на деякі ділянки узбережжя в Одесі", – пояснив Крук.

Він додав, що комерсанти, які без відповідного дозволу, вже працюють на узбережжі, діють незаконно, на що повинні реагувати представники відповідних органів. Аналогічно порушують заборону громадяни (одесити та гості міста), які відпочивають біля моря.

За словами Крука, сьогодні головна задача місцевої влади забезпечити прийом переселенців, зокрема, з Херсонщини, які евакуюються через затоплення, спровоковане підривом Каховської ГЕС. Наразі в Одеському районі для постраждалих вже підготовлено 1 тисячу 100 місць.

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Наприкінці травня місцева влада пообіцяла, що на частині узбережжя Одеси дозволять купатися на окремих ділянках – в межах берегової лінії – від пляжу "Ланжерон" до 16 станції Великого Фонтану.

Доступ може бути офіційно відкритий при виконанні наступних вимог: між траверсами повинне бути натягнене загородження з буями, пляжі мають бути обладнанні спостережними пунктами – вежами на березі тощо.

Однак наразі багато людей без офіційного дозволу відвідують пляжі і навіть купаються, а комерсанти працюють на узбережжі.

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