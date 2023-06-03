Наразі екологи відібрали проби води та встановлюють джерело забруднення.

На одному із центральних пляжів Одеси помітили велику пляму нафтопродуктів. Забруднення поки невстановленого розміру - на водній поверхні. Раніше на узбережжі області зазнав аварії танкер "Делфі".

Як повідомили у мерії міста, станом на сьогодні, 3 червня, в акваторії Чорного моря в районі пляжу "Відрада" візуально спостерігається характерна пляма.

Вранці співробітники Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) відібрали відповідні проби в місці забруднення для проведення лабораторного аналізу.

"Станом на теперішній час співробітниками Держекоінспекції, департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації та департаменту екології та розвитку рекреаційних зон проводяться спільні дії із встановлення об’ємів і джерел забруднення", - заявили у мерії.

Влада обіцяє проінформувати про цю подію правоохоронні органи.

Як повідомили очевидці у соціальних мережах, велика кількість розлитого палива у "Відраді", вздовж усього пірсу. Також люди оприлюднили відео, на якому зафіксовано забруднено море.

У травні у Сухий лиман на Одещині скинули нафтопродукти

Як повідомляв УНІАН, у травні у Сухий лиман на Одещині, біля місту Чорноморськ, було скинуто нафтопродукти, забруднення води перевищено в 70 разів. Інспектори провели обстеження та з’ясували, що з борту судна "EXCALIBUR" стався витік великої маси нафтопродуктів. Площа забруднення склала 172,5 тис. кв. метрів.

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