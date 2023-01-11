В соцмережах затриманий також агітував окупантів знищувати українців.

Прислужника Спасо-Покровського жіночого монастиря місцевої єпархії УПЦ (Московського патріархату) у Житомирській області викрили на закликах до захоплення Києва та знищення українців.

Як повідомляє Служба безпеки України, після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України він публічно підтримав російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини.

Для цього він приєднався до прокремлівської Telegram-спільноти "русская весна". Там він закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ. Крім цього активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах. Особливо "відзначав" повітряні атаки на об’єкти енергетики та соціальні установи, зокрема школи та лікарні, інформує СБУ.

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У своїх дописах зловмисник популяризував рашистів і займався дискредитацією підрозділів Сил оборони. Також він агітував громадян не вступати до лав українських захисників.

За ініціативи СБУ виявлені матеріали було передано на комплексну судову психолого-лінгвістичну експертизу. За висновками експертів, задокументовані "публікації" загрожують державній безпеці України.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Обшуки СБУ у храмах УПЦ МП - останні події

З 22 листопада 2022 року співробітники СБУ здійснюють контррозвідувальні заходи у культових спорудах на територіях монастирів та єпархій УПЦ (Московського патріархату).

Президент Володимир Зеленський 1 грудня повідомив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у РФ релігійних організацій.

9 грудня слідчі повідомили про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ, який здійснював антиукраїнську діяльність.

10 грудня у СБУ повідомили, що викрили диякона Української православної церкви (Московського патріархату), який агітував за приєднання Запорізької області до Російської Федерації.

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