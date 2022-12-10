Для просування проросійських ідей він відновив сторінку у "ВКонтакті".

Служба безпеки України викрила диякона УПЦ МП, який агітував за "приєднання" Запоріжжя до РФ.

Як повідомляє прес-служба СБУ, ворожого поплічника викрили в результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України. Зловмисником виявився диякон однієї з церков Запорізької єпархії УПЦ МП. Він публічно схвалював проведення незаконного референдуму щодо "приєднання" регіону до складу РФ.

Як з'ясувало слідство, диякон активував профіль у забороненій соцмережі "Вконтакте" і від свого імені "репостив" заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового плебісциту.

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"Коментуючи російські публікації, він агітував людей прийти на "виборчі дільниці" і "проголосувати" на користь країни-агресора. Крім цього, у своїх "дописах" він заперечував існування українського народу, його мови і культури. Також клірик ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, диякон черпав деструктивний контент у пропагандистських пабліках російської соцмережі, у тому числі "русская весна". Незалежна експертиза підтвердила підривну діяльність фігуранта.

Під час обшуків у помешканні диякона виявили комп’ютерну техніку з доказами злочинів. Клірику повідомлено про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) та ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинних дій проти державної безпеки України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Обшуки храмів УПЦ МП - головні новини

З 22 листопада співробітники СБУ проводять контррозвідувальні заходи у культових спорудах на територіях монастирів та єпархій УПЦ.

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій.

Вчора, 9 грудня, стало відомо, що повідомлено про підозру ректору Почаївської духовної семінарії Української православної церкви Московського патріархату, який здійснював антиукраїнську діяльність.

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