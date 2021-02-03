До дійства долучився і депутат обласної ради.

Зі святами треба гідно прощатися, аби наступного року їх знову дочекатися - вважають на Гуцульщині. Розколяда - гучне дійство, яке там традиційно влаштовують між Водохрещем та Стрітенням на завершення новорічно-різдвяних свят. Читайте такожСоборності та єдності України незмінно загрожує російська агресія - МЗС

Колядники, вертепи, Маланки з усіх довколишніх сіл збираються, зокрема, у селі Вороненка Івано-Франківської області. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Безумовно, це духовні традиції. Ті, які жили тут і будуть жити. Це - єднання людей. Якраз ці традиції нас об'єднують, роблять такими нас монолітними, яких ніхто точно не роз'єднає, не розлучить", - прокоментував святкування депутат обласної ради Олександр Шевченко.

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Автор: УНІАН