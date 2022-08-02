В Миколаївській області від дій окупантів загинуло 400 людей.

У Миколаївській області поки що не планують здійснювати обов'язкову евакуацію мирного населення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Я маю бути прагматичним: кількість загиблих за весь період війни, з 24 лютого, – 400 осіб... Це досить помірна цифра щодо інших регіонів або гарячих точок. Наразі ми не плануємо примусової евакуації", – зазначив Кім.

Як відомо, двічі за ніч сили РФ завдали ударів по прифронтовому Миколаєву. Приблизно о першій та четвертій годині ночі ворог обстріляв два райони міста.

Війська РФ стріляли з реактивних систем залпового вогню "Смерч" та із ЗРК С-300. За попередньою інформацією, один з районів зазнав обстрілів чотирма реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший — вісьмома ракетами С-300. Під ворожим вогнем опинилася будівля одного з університетських гуртожитків.

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