Акцію "антивакцинаторів" у столиці Савченко назвала мирною та адекватною.

На мітинг "антивакцинаторів" у Києві під будівлею Верховної Ради прийшла екс-нардеп Надія Савченко.

Вона заявила, що підтримує акцію, повідомляє "Страна" і публікує відео.

Савченко переконана, що держава порушує права людини: право на роботу, на освіту.

Читайте такожНадії Савченко та її сестрі повідомили про підозру за фейковий COVID-сертифікат"Кожен має право вільно пересуватися країною, це право порушено. За всі права людини, які порушені, потрібно боротися. Ця акція абсолютно мирна й адекватна", - сказала Савченко.

Також колишня народна обраниця каже, що вона і її сестра не використовували підроблений сертифікат про вакцинацію.

"Точно можу сказати, що жодних підроблених документів ми не замовляли, не виготовляли, не купували й не використовували", - заявила Надія.

Нагадаємо, 3 листопада в центрі Києва проходить акція противників обов'язкової вакцинації. Учасники заходу, зокрема, заблокували рух в урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня Савченко та її сестру "спіймали" в аеропорту "Бориспіль" з підробленими сертифікатами про вакцинацію.

За фактом використання підроблених документів було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Савченко повідомили про підозру.

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Автор: Ольга Робейко