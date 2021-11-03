На мітинг "антивакцинаторів" у Києві під будівлею Верховної Ради прийшла екс-нардеп Надія Савченко.
Вона заявила, що підтримує акцію, повідомляє "Страна" і публікує відео.
Савченко переконана, що держава порушує права людини: право на роботу, на освіту.
Читайте такожНадії Савченко та її сестрі повідомили про підозру за фейковий COVID-сертифікат"Кожен має право вільно пересуватися країною, це право порушено. За всі права людини, які порушені, потрібно боротися. Ця акція абсолютно мирна й адекватна", - сказала Савченко.
Також колишня народна обраниця каже, що вона і її сестра не використовували підроблений сертифікат про вакцинацію.
"Точно можу сказати, що жодних підроблених документів ми не замовляли, не виготовляли, не купували й не використовували", - заявила Надія.
Нагадаємо, 3 листопада в центрі Києва проходить акція противників обов'язкової вакцинації. Учасники заходу, зокрема, заблокували рух в урядовому порталі.
Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня Савченко та її сестру "спіймали" в аеропорту "Бориспіль" з підробленими сертифікатами про вакцинацію.
За фактом використання підроблених документів було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Савченко повідомили про підозру.