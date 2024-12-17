На фронт відправляють чоловіків, які фізично не здатні виконувати завдання в бойових підрозділах.

Військово-лікарські комісії нехтують станом здоров'я військовозобов'язаних в гонитві за кількістю мобілізованих. Про це в етері "Киів24" заявив лікар-хірург, начальник медичного пункту ПКШР бригади "Гарт" Андрій "Кельт".

"Що змінилося у військові медицині з 2022 року? Я з власного досвіду можу сказати, що змінився стан здоров'я новоприбулого поповнення. На мою думку, військово-лікарській комісії під час мобілізації повинні якісно виконувати свою роботу. В гонитві за кількістю мобілізованих ВЛК нехтують станом здоров'я військовозобов'язаних", - наголошує "Кельт".

За його словами, не буває так, що новоприбулий, наприклад, 1970 року народження, який все своє життя працював, умовно, в полі, був повністю здоровий. Водночас саме такий "діагноз" випиває з рішення відповідної військово-лікарської комісії. На практиці, як зазначив "Кельт", такий військовослужбовець потрапляє в бойовий підрозділ, тиждень виконує свої посадові обов'язки. Він це робить у складних погодних умовах, він фізично навантажений, носить на собі бойове екіпірування.

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"Далі боєць починає скаржитися на стан здоров'я", - каже начальник медпункту.

Потім медична служба починає обслідувати військовослужбовця, лікувати, що подеколи триває місяцями, а закінчується переглядом рішення ВЛК. Як пояснив "Кельт", виявляється, що чоловік, у кращому випадку придатний до служби у тилових підрозділах, у гіршому – взагалі не придатний. "Питання: "Чому цей військовий відразу не прийшов на службу з відповідним рішенням ВЛК? Для чого ми перевантажуємо й без того перевантажену медичну систему?", - підкреслює медик.

Він пояснив, що чоловіки відповідного віку прибувають на фронт з "букетом" хронічних захворювань, який заробили за все своє життя. Й від того, що під час мобілізації їм поставили штамп "придатний", вони не стають здоровіші. Вони попадають в суворі погодні умови, під фізичне навантаження та просто фізично не витримують службу у бойових підрозділах.

"Тому, на мою думку, військово-лікарським комісіям треба більш якісно ставитися до своєї роботи", - наголошує "Кельт".

Що ще відомо щодо ВЛК

Як повідомляв УНІАН, після поранення військовий продовжує отримувати грошове забезпечення та додаткову винагороду під час лікування. Засновниця ГО "Адвокати для військовослужбовців" Євгенія Рябека розповіла, що умови для цього - поранення сталося під час участі в бойових діях і є відповідна довідка про це - Додаток 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Лікування триває мінімум один тиждень і максимум - чотири місяці, але є нюанси. У деяких випадках законодавство передбачає триваліші терміни лікування. Їх продовжують за рішенням чи довідкою медичного закладу або ВЛК.

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