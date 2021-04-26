Уже майже місяць представники малого і середнього бізнесу міста не працюють через посилення карантину.

У Чернігові понад 100 підприємців вийшли на акцію протесту до міської ради, вимагаючи дозволу на роботу.

Читайте такожКарантин вбиває. Малий та середній бізнес готові до протестівЯк повідомляє кореспондент УНІАН, представники малого і середнього бізнесу тримали плакати з написами «Право на гідне життя», «Досить вбивати малий бізнес», «Не можете лікувати – не заважайте працювати» тощо.

За словами учасників акції протесту, чернігівські підприємці вже майже місяць не працюють через те, що місто перебуває у «червоній» зоні, натомість працюючі супермаркети не завжди дотримуються карантинних обмежень, а тому рівень захворюваності на коронавірус не зменшується. Водночас податки й орендну плату підприємці вимушені сплачувати.

Як уточнила голова громадської організації «Сяйво Сіверщини» Ірина Березинець, підприємці Чернігова вимагають поновити роботу непродовольчих ринків і ТРЦ, що припинена, на їхню думку, незаконно; скасувати сплату єдиного податку для ІІ групи підприємців на спрощеній системі оподаткування за червень і травень та сплату податку за землю і нерухоме майно; виділити кошти з місцевого бюджету на підтримку підприємців.

На адресу місцевої влади від учасників акції протесту звучали звинувачення у бездіяльності, адже «в інших містах, де міська влада щось робить і намагається захистити бізнес, вони швидше виходять із «червоної» зони».

Міський голова Владислав Атрошенко вийшов до підприємців. Він зазначив, що «червона» зона і робота міської влади жодним чином не пов'язані. На його думку, потрібен діалог, а не демарші, адже перебування у «червоній» зоні не залежить від місцевої влади, а визначається урядом. Водночас щодо скасувань сплати місцевих податків, то міський голова Чернігова зауважив, що міська влада «думає, як їх компенсувати».

Також Атрошенко повідомив, що ніби є ймовірність виходу міста й області з карантинних обмежень «червоної» зони з цього четверга.

Ситуація з COVID-19 на Чернігівщині

Чернігівська область з 29 березня перебуває у «червоній» зоні епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

За минулу добу в регіоні зафіксовано 114 нових випадків коронавірусу.

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Автор: Ірина Синельник