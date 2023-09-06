Незвичайна подія сталася під час пожежі на полях фільтрації.

В Одесі під час масштабної пожежі смерч пройшов через вогонь.

Як розповіли журналістам у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, наразі на вул. Хаджибейська дорога, на полях фільтрації, вирує пожежа. "Сьогодні о 15:29 розвідкою встановлено загоряння очерету на орієнтовній площі 1500 кв. м. Існує загроза розповсюдження пожежі через пориви вітру", - розповіли у прес-службі.

Зазначається, що рятувальники намагаються приборкати полум’я, пожежа - на контролі.

Водночас у прес-службі розповіли: щойно під час цієї пожежі через вогонь пройшов смерч. Цю незвичайну подію рятувальники зафіксували на відео. На відео можна побачити, що смерч став вогняним.

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Нагадаємо, метеорологічне агентство ООН наголосило, що Земля пережила найспекотніше літо у Північній півкулі, яке коли-небудь спостерігалося.

Рекордним видався серпень, який завершив сезон жорстоких і смертельних температур - він був приблизно на 1,5 градуса теплішим за середній доіндустріальний період, що є порогом потепління, який світ намагається не переходити.

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