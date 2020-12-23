Уже декілька місяців в Україні діє карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Кількість нових хворих на COVID-19 за добу в Україні зросла на понад 10 тисяч. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу підтвердили 10136 нових випадків коронавірусної інфекції.

З початку пандемії на COVID-19 захворіли 989642 українці, із яких 615660 - одужали, 17172 - померли.

Перемир’я на Донбасі

Бойовики РФ за добу 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат чи поранень серед українських захисників немає.

Головні новини України: що важливо знати 23 грудня 2020

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Автор: Аліна Вишневська