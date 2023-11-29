Ялинку засвітять 5 грудня – у переддень Святого Миколая.

У Львові цьогоріч встановлять загальноміську ялинку, однак гучних святкувань біля неї не буде. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

"Після довгих обговорень і роздумів, оскільки в країні продовжується війна, ми вирішили, що у Львові цього року, як і минулого, не буде гучних святкувань, але в місті все ж встановлять традиційні атрибути різдвяних свят. Головна ялинка міста буде. Хоч вона й невисока, але дуже красива", – розповіла керівниця управління культури Львова Софія Ліщинська.

Ялинку заввишки 14 метрів традиційно встановлять на площі перед Оперним театром. Її місту подарує меценат, житель Білогорщі Йосип Панас.

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Дерево прикрасять світловою ілюмінацією, яку закупили ще у 2018 році, а на верхівку замість зірки повісять протитанкового їжака, який є символом незламності українців.

Ялинку засвітять 5 грудня – у переддень Святого Миколая.

Встановлення новорічної ялинки у Києві – деталі

У Києві цьогоріч новорічну ялинку встановлять до 6 грудня через відзначення Різдва за новоюліанським календарем.

Це зроблять за кошти меценатів. Концепція прикрашання ялинки буде патріотичною, на її вершечку встановлять герб. Дерево буде штучним, висотою 12 метрів.

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