Прикрасили її світловою ілюмінацією, яку закупили ще у 2018 році.

У Львові сьогодні, напередодні Дня святого Миколая, біля Оперного театру засвітили головну ялинку міста.

Як повідомляє Львівська міська рада, цьогорічна ялинка заввишки 14 метрів.

Її місту подарували жителі Білогорщі Йосип і Галина Панас, які взяли участь у відкритті. Вони вирощували дерево на своєму подвір’ї понад 20 років.

Подружжя зазначило, що дуже любить цю ялинку, але для їхнього подвір’я вона вже стала завеликою, тому вирішили подарувати її містянам. На згадку подружжю подарували пам’ятну монету із зображенням засновника міста короля Данила Галицького.

"Трохи незвично бачити ялинку з мого подвір’я на головній площі нашого міста. Але я дуже сподіваюсь, що вона передає вам тепло і затишок рідного дому, радує всіх своєю красою. Хочу побажати всім спокійного Різдва і перемоги в прийдешньому році", – побажала Галина Панас.

Прикрасили ялинку світловою ілюмінацією, яку закупили ще у 2018 році. На верхівку замість зірки символічно повісили протитанкового "їжака", якого зробили на "Львівелектротранс".

Під час засвічення ялинки з колядою виступили солісти муніципального хору "Гомін" та хоровий колектив музичної школи № 8.

Встановлення новорічної ялинки у Києві - що відомо

У Києві цьогоріч новорічну ялинку також встановлять до 6 грудня. Її вже змонтували та почали прикрашати.

Концепція прикрашання ялинки буде патріотичною, на її вершині встановлять герб. Дерево буде штучним, висотою 12 метрів. Встановлять ялинку за кошти меценатів.

"Не така велика, як у мирний час, але життєствердна, як ніколи", - прокоментував вигляд ялинки мер Києва Віталій Кличко.

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