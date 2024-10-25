Найціннішими є фігурки, зроблені з дерева, обпаленого ворожим вогнем.

Український прикордонник з позивним "Архітектор" на бойових позиціях між обстрілами вирізає з дерева унікальні фігурки. Найцінніші серед них – з матеріалу, зібраного на позиціях, які вже знищені ворогом.

Як розповіли у ДПСУ, усе життя прикордонника Олексія пов’язано з творчістю. До мобілізації архітектурні проєкти та художні роботи приносили чоловіку задоволення й прибуток, а зараз на бойових позиціях він знайшов розраду у різьбі по дереву.

Сам Олексій розповідає, що під час служби почав вирізати фігурки, щоб заспокоїти нерви – наприкінці березня окупанти вбили його кума.

"На мене це дуже сильно вплинуло. Для заспокоєння вирізав ложки, черпаки, потім перейшов до різноманітних фігурок… Це дуже розслабляє між обстрілами", - каже "Архітектор".

На кожній позиції він намагається знаходити "рідне" для цієї місцевості дерево та вирізає щось цікаве. Особливо цінними для Олексія є фігурки з позицій, які вже знищені ворогом. Він уточнює, що це зроблені ним "сувеніри" з матеріалу, підібраного на двох позиціях, що вже більше не існують. Українських військових "випалювали" там усіма наявними засобами ураження, але, рятуючи свої життя, техніку та боєкомплект, бійці не забували й про статуетки "Архітектора". "Пакунок" з ними побратими дуже акуратно щоразу кладуть поверх іншого майна, щоб вони не зламалися.

"Жодна фігурка не постраждала в процесі транспортування", - підкреслює прикордонник.

За його словами, побратими навіть допомагають йому шукати відповідний матеріал.

"Іноді й вночі виходили, і це треба від 8 до 11 км пішки по темному лісу (пройти – УНІАН) і я – з цими "корягами"… Треба було, по-перше, акуратно донести, а, по-друге, акуратно завантажити", - констатує Олексій.

Загалом у прикордонника вже близько 50 різних мініатюр: різні тваринки, птахи, загадкові персонажі. Він каже, що, коли починає вирізати чергову статуетку, навіть поняття не має, що вийде наприкінці.

Чоловік запланував виставку, на якій збирається відкрити збір для свого підрозділу.

"Олексій доводить, що навіть у найскладніші часи можна знайти можливість творити, підтримувати побратимів й продовжувати боротьбу. Нехай виставка прикордонника стане демонстрацією сили духу та креативності, а також символом непереможності українського народу", - наголосили у ДПСУ.

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