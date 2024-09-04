Де шукати загадкові червоні скульптури в Києві (фоторепортаж)

Кожна зі скульптур французького художника Джеймса Коломіна в центрі Києва символізує біль України та її волю до свободи.

Наприкінці серпня 2024 року жителі та гості Києва почали помічати загадкові червоні скульптури в центрі міста. Виявилося, що їх напередодні 33-го Дня незалежності України в столиці встановив відомий французький художник Джеймс Коломіна.

Фотокореспондент УНІАН розшукав кожну з цих скульптур, тож тепер ми можемо розповісти, де їх шукати і що вони означають.

Дівчинка із серцем і плюшевий ведмедик

Скульптуру Джеймса Коломіна у вигляді маленької дитини, яка тримає серце перед обличчям, а поруч сидить плюшевий ведмедик, встановили на станції метро "Університет". Вона символізує невинність і вразливість дітей під час війни.

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Дівчинка на гойдалці

Скульптуру маленької дівчинки в бойовій касці, яка катається на гойдалці під мостом над Алеєю Героїв Небесної Сотні, встановили в самому серці Києва.

Дівчинка з соняшниками

Ця скульптура з'явилася на постаменті, з якого демонтували пам'ятник Миколі Щорсу, на бульварі Шевченка. Вона символізує оновлення та надію для України.

Дитина і тризуб

Скульптура Джеймса Коломіна зображує дитину, яка виходить зі стіни Головпоштампу на Хрещатику, щоб намалювати український Тризуб.

Голуб

Скульптуру голуба, який тримає в дзьобі оливкову гілочку, Коломіна встановив на ліхтарному стовпі на Майдані Незалежності поруч із прапорами, що майорять на честь загиблих військових. Таким чином скульптор хотів нагадати про глибоке прагнення українського народу до свободи.

Зазначимо, раніше Джеймс Коломіна створив скульптуру червоного Путіна на іграшковому танку, що пересувається з міста в місто і з країни в країну, щоб нагадувати світу про війну в Україні.

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