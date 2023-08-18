Скульптор Василь Корчовий створив фігуру жінки з обвислим тілом та незграбною фігурою, назвавши творіння "Впевнена".

У Львові розгорівся скандал через виставку сучасної скульптури, яку розгорнули у Стрийському парку. Мова йде про вісім скульптур українських та зарубіжних митців. Однак статуї не всім прийшлися до смаку і викликали хвилю обурень у соцмережах.

Як повідомляється на сайті львівської мерії, виставка складається із колекції скульптур мистецького об’єднання "ЧервонеЧорне", яке організовує Канівський скульптурний симпозіум. Усі скульптури зроблені із сірого граніту з українських кар’єрів. Деякі твори є абстрактним символом, деякі продовжують тему класичного мистецтва, але новою сучасною мовою, кажуть організатори.

Однак містяни почали обурюватися у соцмережах, побачивши скульптуру оголеної жінки з ознаками ожиріння авторства Василя Корчового під назвою "Впевнена".

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На критику та обурення львів’ян у Facebook відреагував співорганізатор виставки Павло Гудімов.

"Вже в перші хвилини львів’яни проявили таку активність стосовно скульптур, що моя стрічка переповнена фото і дописами щодо однієї з них, а саме роботи Василя Корчового "Впевнена". Це так важливо жити у місті і країні, де демократичні думки є частиною всіх процесів, зокрема в культурі. Безмежно дякую за кожне слово, написане про скульптури, за кожну думку, яка збігається чи не збігається з моєю", - написав Гудімов.

Однак користувачі обурюються, мовляв, замість такого мистецтва можна було прикрасити парк новими рослинами, фонтанами або придумати якісь ігри та інтерактиви для містян.

"Більше у світі немає нічого цікавішого? Мало нам того потворного Арбітріуму (скульптура біля оперного театру – УНІАН), ще й іншу дивину підвезли до Львова…. У Стрийський парк! Вісім скульптур – одна одної гірше. І не треба про бодіпозитив штовхати. Це про інше. Сучасне мистецтво? Народ, включайте критичне мислення", - написала під дописом Гудімова фотограф Наталія Вовк.

А користувач Susanna Agne називає скульптуру "Впевнена" опудалом.

"То опудало, а не скульптура. Що тут прекрасного?! Які цінності тут представлені? Як діти мають на це опудало дивитись? Цілком не продумана акція. Принаймні, не повинна бути у парку, де люди відпочивають. Такі скульптури можуть бути у іншому закритому просторі, а не у відкритому", - вважає користувачка

У коментарі УНІАН представник організаторів виставки Анна Годун зазначила, що така реакція львів'ян є абсолютно нормальною. За її словами, це означає, що скульптури не залишили нікого байдужими.

"Я б не називала це обуренням, це дискусія, обговорення. І це нормально, люди мають різні думки і мають право їх висловлювати. Так, ці скульптури ексцентричні. Але їх критикують, насамперед, люди, які не хочуть розбиратися, вони керується своєю першою емоцією. Але, коли ми про це з ними говоримо, розповідаємо, вони починають розуміти, і їхня думка змінюється буквально на очах. Це все роботи відомих у світі митців, які виставлялися у найвідоміших музеях. І дуже добре, що вони викликають емоції, дискусію, нікого не залишають байдужими", - сказала Годун.

Інші новини Львова

Пізно ввечері 13 серпня у центрі Львова разом з чоловіком обвалився балкон будинку, якому понад сто років. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Голова Галицької районної адміністрації Львова Галина Гладяк зауважила, що будинок ремонтували у 2014 році, візуально балкон не потребував невідкладного ремонту.

Однак наприкінці 2020 року та у червні 2023-го було звернення від мешканців до управляючої компанії, на балансі якої перебуває будинок, що балкон потребує ремонту. Тоді надали роз'яснення, що це приватна власність жителів, тож вони зобов’язані утримувати своє майно. Офіційного висновку про те, що балкон був аварійним, не було.

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