Усього ж ініціатори проекту планують закупити та передати захисникам України 25 таких комплексів.

Мережа ОККО і фонд "Повернись живим" у рамках спільної ініціативи "ОКО за ОКО" вже акумулювали 130 млн грн на придбання 10 новітніх безпілотних розвідувальних комплексів "ШАРК" для ЗСУ.

Усього ж ініціатори проекту планують закупити та передати захисникам України 25 таких комплексів загальною вартістю 325 млн грн. У цю суму входитиме закупівля: 25 авто з пунктом управління комплексами; 75 безпілотних літальних апаратів та 25 пускових установок. Як зазначають у фонді, - розвідкомплекси дуже чекають на передовій.

Нагадаємо, з початку листопада мережа ОККО гривню з кожного літра пального PULLS 95/DIESEL перераховує на закупівлю розвідкомплексів "ШАРК". Підтримати проект можна також і через спеціальний рахунок "Повернись живим".