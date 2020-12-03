Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що це кримінальне провадження перебуває на особливому контролі ОГ.

Розслідування кримінальної справи щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу літака Ан-26 під Чугуєвом в Харківській області і загибель 26 льотчиків та курсантів університету Повітряних сил ім. Кожедуба, перебуває на завершальному етапі.

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Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, повідомляє прес-служба її Офісу.

«На особливому контролі у нас кримінальне провадження за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу літака Ан-26Ш та загибель 26 військовослужбовців. Процесуальне керівництво розслідуванням катастрофи здійснюють військові прокурори Харківського гарнізону. В цій справі окрім першочергових слідчих дій проведено допити 81 свідка, призначено та проведено понад 100 судових експертиз. Розслідування перебуває на завершальному етапі і ми сподіваємося, що невдовзі дамо суспільству відповіді», - зазначила Венедіктова, перебуваючи у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил у Краматорську.

Падіння Ан-26: що відомо про трагедію

Увечері 25 вересня в Харківській області під Чугуєвом під час тренувальних польотів зазнав катастрофи військовий літак Ан-26, на борту якого було 27 осіб - військові льотчики і курсанти університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Вижив тільки один курсант.

Державне бюро розслідувань назвало чотири версії катастрофи літака. Серед них - технічна несправність агрегатів літака, неналежне виконання обов'язків членами екіпажу, неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами, і неналежне технічне обслуговування літака.

28 жовтня урядова комісія назвала причини катастрофи літака Ан-26Ш, головні з них - це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського університету, системні порушення правил виконання польотів.

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Автор: Тамара Отовська