Кияни роками вимагали демонтувати пам'ятник Ватутіну.

У Маріїнському парку Києва демонтували пам’ятник радянському воєначальнику генералу Миколі Ватутіну.

Як повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА), його перенесуть до Музею авіації.

Заступник голови КМДА Володимир Прокопів нагадав, що відповідне рішення ухвалила Робоча група з вивчення питань усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних із історією та культурою росії та срср, із публічного простору міста Києва.

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"Робота нашої міської робочої групи ефективна завдяки небайдужій громадськості, яка активно бере участь у дерусифікації нашого міста та бореться із залишками пам’яток комуністичних часів. За пів року ми досягли значного прогресу і скоро завершимо процес декомунізації та дерусифікації у місті Києві", – сказав Прокопів.

Він також нагадав, що кияни виступали за демонтаж пам’ятника роками.

"Хто він (Микола Ватутін – УНІАН) такий можна багато сперечатися, але, думаю, що всі погодяться з тими людьми, котрі ще в 2017 році написати на цьому постаменті слово "кат". … Окрім того, три роки тому була петиція на сайті Київської міської ради про демонтаж цього пам’ятника, і вона дуже швидко набрала понад 10000 голосів. Що теж говорить про волю киян. Процес прибирання таких пам’ятників із публічного простору не відбувається так швидко, як нам хотілось би, але ми, на відміну від Росії, – правова держава, де поважають закони, тому нині, коли ми маємо на це юридичне право, ми прибираємо залишки тоталітаризму з публічного простору нашої столиці", – зазначив Прокопів.

Хто такий Микола Ватутін

Микола Ватутін – радянський воєначальник, генерал армії, Герой Радянського Союзу. Один із 4-х командувачів радянськими фронтами, що загинули у роки Другої світової війни. Ватутін брав активну участь у війні проти залишків армії УНР, повстанців Холодного Яру.

"Прославився" невмілим і вбивчим керівництво військами, яке призводило до величезних втрат серед особового складу.

"Під час битви за Дніпро, участь у якій брав Перший Український фронт, очолюваний Ватутіним, до бойових дій масово залучали "чорну піхоту" – нашвидкуруч мобілізованих, ненавчених та неспоряджених чоловіків, яких кидали на загибель під час форсування ріки восени 1943 року. Однак і тисячі добре вишколених бійців повітряно-десантних військ загинули під час невдало спланованої Букринської десантної операції. … На Букринському плацдармі та в боях за Київ загинуло близько 647 тисяч бійців. Інші дослідники називають меншу цифру – 400 тисяч. Сталося це протягом півторамісячних боїв", – зазначають в Українському інституті національної пам’яті.

УІНЦ також констатує, що похорон генерала в 1944 році, був найбільшим у воєнний час у СРСР – прощання тривало три дні, поховано його було поблизу будівлі Верховної Ради УРСР в Маріїнському парку. Згодом тут було споруджено помпезний надмогильний пам’ятник. Все це заклало передумови культу "героїчного генерала Ватутіна", який розквітнув у 1960-х роках паралельно з міфом про "Велику Перемогу", зазначають в УІНЦ.

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