Обвинувачений переправляв військовозобов'язаних українців через гірську місцевість Закарпаття до Румунії.

На Закарпатті судитимуть місцевого жителя за організацію переправлення через кордон військовозобов’язаних, яке завершилося смертю одного з них.

Як повідомяє прес-служба Офісу генерального прокурора, йому інкримінують ч. 3 ст. 332 КК України.

За даними слідства, на початку квітня чоловік організував для двох громадян перетин кордону поза пунктами пропуску. Через гірську місцевість вони мали потрапити до Румунії. За свої послуги обвинувачений отримав 8 тис. доларів.

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"За допомогою спільників, щодо яких розпочато окреме кримінальне провадження, обвинувачений долучив двох громадян до групи, яка мала перетнути кордон. Шістьох громадян доставили до Рахова, а звідти – до ділянки поблизу гори Піп Іван", - йдеться у повідомленні.

Через складні погодні умови провідник не супроводжував їх безпосередньо до лінії кордону. Він залишив групу у горах, надавши вказівки щодо подальшого напрямку руху. В підсумку один з чоловіків під час переправлення загинув.

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