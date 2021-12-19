Люди не знають, чого чекати й бояться повертатися додому.

У Вишгороді Київської області чоловік тримає у страху під'їзд багатоповерхівки.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

39-річний Дмитро, за словами сусідів, раніше був звичайним мешканцем, однак усе змінилося після смерті матері.

Починалося все з побутових конфліктів - через гучну музику, а згодом чоловік взявся трощити будинок. Місцеві жителі стверджують, що Дмитро розмальовував та обпльовував їхні двері, ходив під них до туалету, бив молотком, заливав фарбою лічильники, а зараз погрожує і нападає на людей з ножем чи нунчаками.

Так триває два роки. Одні сусіди просто переїжджають: було таке, що в під'їзді продавалися одразу чотири квартири, бо люди більше не бажали цього сусідства. Інші - встановлюють собі на поверсі тамбур і все замикають, бо не знають, чого чекати далі. Однак і замки не завжди рятують.

"Я сиділа на кухні, пила чай з невісткою, коли у вікно полетіла трилітрова банка. Він ту банку скинув з четвертого поверху. Потім мішок з цементною сумішшю скинув на кондиціонер і зламав кондиціонер", - повідомила одна з жительок.

Читайте такожУ Львові з бронхів 4-річного хлопчика лікарі дістали світлодіодну лампочку (фото)Крім того, чоловік навіть спати сусідам не дає: будь-якої ночі може влаштувати гучні посиденьки або й сам гупати, стукати та кричати.

Раніше правоохоронці приїжджали лише для виховних бесід, та останнього разу Дмитро забризкав їх перцевим балончиком. Опіки очей отримав капітан поліції.

Тепер нападнику загрожує до 5 років в'язниці. Поки чоловік кілька днів був у СІЗО, в будинку стало спокійніше, кажуть люди. Утім із зали суду Дмитра на час слідства відпустили під нічний домашній арешт.

"Страшно, дуже страшно. Я забираю зараз дітей, ми їдемо на дачу. В мене один вихід. Він трохи притихне, а через два тижні, я так думаю, він почне. Це кожного разу так", - розповіла мешканка будинку.

Раніше УНІАН писав, як у Запорізькій області молодий хлопець тримає у страху все село. Минулого місяця він затягнув чоловіка у чужий гараж та намагався катувати.

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Автор: Катерина Комолова