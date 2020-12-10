Родина священника влаштувала у селі справжнє пекло.

Діти звичайного священника тримають в страху кілька сіл на Волині.

Побиття людей та поліцейських, стрільба зі зброї по домівках людей. Все це їм легко сходить з рук. Чому, розбиралися "Секретні матеріали".Читайте такожУ Києві двоє невідомих під "градусом" побили священника, але потерпілий відмовився писати заяву: "Бог їм суддя" (фото)

Антон, Рувим та Юрій — сини пастора місцевої релігійної громади. Їх звинуватили у крадіжці торфу та піску з кар'єру у селі на Волині.

Вони зателефонували місцевій жительці, що викликала поліцію, й почали погрожувати, що закопають її у кар'єрі. А згодом сини священика кинули на її подвір'я вибухівку, згодом — обстріляли будинок.

У поліції підтверджують усі ці заяви місцевої мешканки. Це — кілька статей.

"Один із синів пастора Юрій Сидорчук сидить у СІЗО, а от інший, Рувим, втік від правосуддя за кордон", - розповідають журналісти.

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Автор: УНІАН