Діти звичайного священника тримають в страху кілька сіл на Волині.
Побиття людей та поліцейських, стрільба зі зброї по домівках людей. Все це їм легко сходить з рук. Чому, розбиралися "Секретні матеріали".Читайте такожУ Києві двоє невідомих під "градусом" побили священника, але потерпілий відмовився писати заяву: "Бог їм суддя" (фото)
Антон, Рувим та Юрій — сини пастора місцевої релігійної громади. Їх звинуватили у крадіжці торфу та піску з кар'єру у селі на Волині.
Вони зателефонували місцевій жительці, що викликала поліцію, й почали погрожувати, що закопають її у кар'єрі. А згодом сини священика кинули на її подвір'я вибухівку, згодом — обстріляли будинок.
У поліції підтверджують усі ці заяви місцевої мешканки. Це — кілька статей.
"Один із синів пастора Юрій Сидорчук сидить у СІЗО, а от інший, Рувим, втік від правосуддя за кордон", - розповідають журналісти.
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