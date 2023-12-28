Верховна рада в останню мить внесла у законопроект правки, на яких наполягав бізнес.

Український президент Володимир Зеленський підписав законопроект щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів (№5420).

Про це повідомляється у картці законопроекту на сайті Верховної ради України. Зокрема вказано, що сьогодні, 28 грудня, документ повернуто до парламенту з підписом від Президента України. Верховна рада проголосувала зокон в цілому 9 грудня.

У своєму коментарі народний депутат Ярослав Железняк сьогодні зазначив, що прийняття законопроекту є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро в цьому році. Він зауважив, що Верховна рада в останню мить внесла у законопроект №5420 щодо криміналізації контрабанди правки, на яких наполягав бізнес.

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"Пороги для товарної контрабанди пропонували підняти в 5-ть разів; пороги для підакцизних - підняти у 2 рази. Вступ в силу товарної відкладається до середини 2024-го року. Як я і говорив, це дедлайн по МВФ по перезавантаженню БЕБ. Враховано численні наполягання бізнесу щодо зазначення умисної форми вини, виключно за наявності якої може відбуватися кваліфікація дій як злочину. Суттєво обмежено можливі випадки притягнення до відповідальності за "контрабандними" статтями за подання документів із неправдивими відомостями – у зміненій редакції вони мають бути підставою для переміщення товарів, мають підлягати обов’язковому декларуванню відповідно до митного законодавства, а також мати вплив на визначення розміру митних платежів чи дотримання заходів нетарифного регулювання", - написав нардеп.

Контрабанда в Україні

Як повідомляв УНІАН, за різними оцінками, бюджет України щорічно втрачає від контрабанди від 40 до 100 млрд грн.

Цього місяця Державна прикордонна служба виявила на Волині контрабандистів, які виробляли та використовували БПЛА для відправки цигарок за кордон. Прикордонники знайшли цілий цех із виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували деталі до них.

Раніше, у березні, митники Румунії затримали вантажівку з України, в якій під виглядом кондитерських виробів перевозили 4 млн цигарок відомих брендів.

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