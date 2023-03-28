Під виглядом солодощів у країну планували ввезти 4 млн цигарок з відповідним маркуванням.

Митники Румунії затримали вантажівку з України, в якій під виглядом кондитерських виробів перевозили 4 млн цигарок відомих брендів.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань. Як зазначається, 24 березня митники Румунії затримали вантажівку з українськими номерами. В ній серед офіційно заявлених кондитерських виробів було виявлено прихованими 4 млн цигарок (200 тис. пачок) відомих брендів з маркуванням "Duty Free".

У ході попереднього розслідування встановлено, що вантажівка оформлювалась на митному посту "Вінниця" через подачу електронної декларації. На автомобілі та причепі була пломба відправника, супровідні документи завірені Одеською митницею.

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Наразі відповідну інформацію внесено до ЄРДР. Провадження розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем).

В Україні попри війну вирує контрабанда

Нагадаємо, що попри війну деякі недоброчесні українці намагаються поповнити свої гаманці через ввезення та вивезення нелегальної контрабанди.

На початку лютого ДБР повідомило, що за підсумками 2022 року правоохоронцям вдалося викрити злочинів зі збитками державі на майже 400 млн грн. Загалом за рік працівники відомства розслідували 576 справ щодо здійснення контрабанди.

Однією з "найгучніших" справ став злочин 14 працівників митниці, які допомагали нафтопродуктовій компанії, що має відношення Віктора Медведчука, здійснювати незаконний імпорт.

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