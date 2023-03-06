Балашов був нагороджений президентом України медаллю "За врятоване життя" та головою ДСНС – нагрудним знаком "За відвагу в надзвичайній ситуації".

На Одещині помер відомий поліцейський, який врятував у Чорному морі двох підлітків та чоловіка, який намагався покінчити з життям. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Як зазначається, 1 березня на 37-му році життя несподівано помер лейтенант поліції Борис Балашов.

Він перебував на посаді інспектора сектору реагування патрульної поліції територіального підрозділу ГУНП в Одеській області в місті Чорноморськ. Колеги та громадяни знали правоохоронця як добру, чесну, порядну, надійну людину і поважали за самовідданість своїй справі, якій він присвятив дев’ять років життя.

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"Борис був вірний присязі, даній українському народові, заради порятунку громадян без перебільшення йшов у вогонь і воду. У жовтні 2020 року поліцейський врятував на морі двох підлітків, а у січні 2021-го – чоловіка, який намагався покінчити з життям", - йдеться у повідомленні.

Балашов був нагороджений президентом України медаллю "За врятоване життя" та головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій нагрудним знаком "За відвагу в надзвичайній ситуації".

Подвиг Балашова - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на Одещині у жовтні 2020 року двоє хлопців вирішили покупатися, але почали тонути. У воду кинувся їхній товариш та теж почав тонути. З води двох потерпілих зумів витягти поліцейський Борис Балашов, який прибув за викликом громадянина, що став випадковим свідком події і теж намагався допомогти. Третій підліток тоді, на жаль, загинув.

У січні 2021 року в місті Чорноморськ 20-річний уродженець Миколаївської області по драбині піднявся на 22-й поверх багатоповерхівки і хотів стрибнути вниз. Його вчасно помітили перехожі та викликали поліцейських. На місце події прибув Балашов, який піднявся до хлопця та врятував його, змусивши спуститися.

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