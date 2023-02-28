Чоловік помер у лютому у віці 53 років.

Захисник України з Олександрії Кіровоградської області Юрій Гориславець помер у російському полоні. На момент смерті чоловікові було 53 роки.

За словами голови Олександрійської громади Сергія Кузьменка, боєць перебував у полоні на території тимчасово окупованої Луганської області. Чоловік помер у лютому. У нього залишилися мати і дочка.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким померлого. Нехай пам'ять про нашого захисника буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав і поважав його. Про час і місце прощання і похорону воїна буде повідомлено додатково", - написав Кузьменко у Facebook.

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Українські військові в полоні - що відомо

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що Москва відмовляється від обміну полоненими за принципом "всіх на всіх". При цьому РФ затягує процес повернення захисників Маріуполя.

Крім того, Москва часто зриває вже узгоджені раунди обміну полоненими. Таким чином, російська сторона намагається чинити психологічний тиск на українців і дестабілізувати ситуацію.

Також, щоб затягнути обміни полоненими ще більше, росіяни стверджують, нібито родичі українців просять не повертати їх додому.

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