Це перший запобіжний захід, який сьогодні суд обрав для затриманих напередодні у Харкові представників "Нацкорпусу".

Представника політичної партії ""Національний корпус" Івана Никифорова, затриманого напередодні у Харкові, Шевченківський районний суд Києва суд взяв під варту на 60 діб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це біля будівлі суду повідомив речник цієї політсили Олександр Алфьоров.

За його словами, це перший запобіжний захід, який сьогодні суд обрав для представників "Нацкорпусу".

Представники політсили, які прийшли до будівлі суду підтримати своїх побратимів, продовжують перебувати на місці і не збираються розходитись. Натомість вони закликають всіх небайдужих приєднатися до них, оскільки вважають, що сьогоднішні судові процеси це – "переслідування добровольців, учасників російсько-української війни".

Затримання представників "Нацкорпусу" у Харкові

5 серпня Служба безпеки України заявила, що ліквідувала злочинне угруповання, яке займалося рекетом бізнесменів у Харківській області. До його складу було залучено майже 50 осіб, серед яких діючі правоохоронці, а також чоловіки із досвідом ведення бойових дій.

В СБУ заявили, що серед чоловіків з досвідом ведення бойових дій є представники партії "Національний корпус".

За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Вони мали чітку структуру і вчиняли тяжкі злочини економічного та насильницького характеру.

Обсяг їхнього "прибутку" становив понад 1 млн грн щомісяця.

Сьогодні, 6 серпня, у Києві прихильники політичної партії Національний корпус зібралися на мітинг біля Шевченківського районного суду, щоби підтримати затриманих у Харкові побратимів.

Автор: Дмитро Хилюк