​​​​​​​Ткаченко наголосив, що антиукраїнським тезам, книгам і наративам – не місце в Україні.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко привітав санкції РНБО проти російського онлайн-сервісу Wildberries.

Про це він написав у Telegram.

Міністр нагадав, що мережа продавала російську пропаганду і форму російських солдатів.

"Вдячний Президенту та РНБО, що підтримали нашу ініціативу та ввели санкції проти цієї компанії. Це ще один крок у боротьбі за очищення українського інформаційного простору від російської експансії", – зауважив Ткаченко.

Читайте такожУ Львові демонтували "Батьківщину-мати" (фото)Ткаченко наголосив, що антиукраїнським тезам, книгам і наративам – не місце в Україні.

"МКІП робитиме все можливе, щоб протистояти інформаційним загрозам. Наступний крок – російські ОТТ-платформи", – зазначив міністр.

Напередодні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 10-ти компаній та організацій Росії, зокрема онлайн-мережі Wildberries.

Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, заборона на встановлення ділових контактів та блокування самого сайту.

Цьому передувала пропозиція Мінкульту внести Wildberries до "чорного списку" у відповідь на скандал в мережі. Користувачі обурилися, що Wildberries пропонував українцям придбати футболки з Путіним, ОМОНом і Кримським мостом.

Автор: Яна Ставська