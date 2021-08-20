У відомстві повідомили, що чітко розмежовують свободу слова і наступ на державність і суверенітет України.

Служба безпеки України, з подачі якої РНБО сьогодні, 20 серпня запровадила санкції проти відеоблогера Анатолія Шарія, його дружини Ольги Шарій, а також її матері Алли Бондаренко та сайту "Страна", опублікувала офіційний коментар.

Читайте такожРНБО запровадила санкції проти нардепа Деркача"Служба безпеки України винесла на розгляд Ради національної безпеки й оборони пропозиції щодо застосування економічних санкцій до проросійських пропагандистів і 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб РФ, які насаджують російські наративи та сприяють окупаційній владі на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, РНБО прийняла рішення запровадити персональні санкції до 4 фізосіб, серед яких Анатолій та Ольга Шарії, Ігор Гужва. Також санкції вводяться до 4 компаній, що пов’язані з інтернет-ресурсами, які прямо чи опосередковано координуються цими громадянами та ведуть системну антиукраїнську пропаганду.", - йдеться в офіційній заяві, розміщеній на сайті Служби.

У свою чергу, глава СБУ Іван Баканов заявив, що санкції стосуються декількох напрямків:

Читайте такожРНБО запровадила санкції проти суддів РФ у Криму та ватажка " ДНР " Пушиліна"У першу чергу вони орієнтовані на захист громадян і протидію російській агресії та гібридній війні. За кожним напрямом ми працюємо системно і цілеспрямовано. Повторюся: Служба безпеки чітко розмежовує свободу слова і наступ на державність та суверенітет України. Наш обов’язок – захищати державну безпеку у всіх її проявах: від інформаційної складової до передової на сході", - цитує Баканова офіційний сайт СБУ.

Які саме наслідки матимуть санкції, у прес-релізі не уточнюється.

Санкції вже прокоментували Анатолій Шарій та Ігор Гужва, головний редактор видання "Страна".

Останній заявив, що рішення РНБО є визнанням роботи ЗМІ, а наслідком санкцій стане спроба найближчим часом заблокувати діяльність сайту.

"Але ми продовжимо роботу. Скоро скажемо як. Нічого. При Порошенку мене у в'язницю садили. При Зеленському сайт блокують. Але пішов Порошенко. Піде і Зеленський", - написав головред на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Блогер Шарій записав звернення до президента Зеленського, в якому заявив, що раз в Україні почали боротися з родичами Шарія, сам Шарій буде боротися з родичами президента.

Також РНБО ввела персональні санкції проти нардепа Андрія Деркача.

Автор: Андрій Софін