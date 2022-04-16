Бійці британської спеціальної повітряної служби (SAS) навчали українських військових користуватися ПТРК NLAW.

Британський спецназ відновив підготовку військових України у Києві та його околицях.

Про це The Times розказали українські офіцери.

Так, за словами капітана Юрія Мироненка, близько двох тижнів тому бійці британської спеціальної повітряної служби (SAS) у Києві навчали військових користуватися ПТРК NLAW.

Інструктори з Британії раніше вже працювали з українськими військовослужбовцями, але в середині лютого Міноборони королівства їх відкликало. У відомстві тоді заявили, що у разі конфлікту Росії та України британці не братимуть участі в боях.

Нагадаємо, в березні російська армія завдала авіаудар по Яворівському полігону - Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Тоді загинули дев'ять героїв, є десятки постраждалих.

"Росія атакувала Міжнародний центр миротворчості та безпеки біля Львова. Там працюють іноземні інструктори. Інформація про жертви уточнюється. Це нова терористична атака на мир і безпеку біля кордону ЄС - НАТО. Необхідно здійснити заходи, аби зупинити це. Закрийте небо", - наголосив міністр оборони України Олексій Резніков.

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