Закон повернуто з підписом від президента сьогодні, 26 березня.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення чи розташування Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Про це йдеться у картці відповідного законопроекту на сайті парламенту.

Зазначається, що закон повернуто з підписом від президента сьогодні, 26 березня.

Посилення відповідальності за зйомку ЗСУ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Верховна Рада України встановила кримінальну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення чи розташування Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Йдеться про закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення протидії несанкціонованому розповсюдженню інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану (реєстр. №7189).

Законом у Кримінальному кодексі України встановлюється, що розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу Генштабу на її розповсюдження, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань України, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу на її розповсюдження, карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Такі ж дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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