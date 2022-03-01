Райффайзенбанк розглядає можливість покинути Росію.

У зв'язку з агресією Росії проти України Райффайзенбанк планує згорнути свою діяльність на території країни.

Про це писати видання Reuters, посилаючись на свої джерела.

Повідомляється, що Райффайзенбанк працює в Росії з 1996 року і входить до переліку 13 найбільш популярних фінансових установ країни. На офіційному сайті банку сказано, що регіональна мережа Банку налічує 5 філій і 116 відділень.

Джерела Reuters уточнюють, що банк інвестував 2,4 млрд євро в свою російську дочірню компанію, активи якої на кінець минулого року становили 11,96 млрд євро.

Згідно з розрахунками Reuters, списання обох активів призведе до скорочення трохи більше ніж на 100 базисних пунктів коефіцієнта основного капіталу групи, що є ключовим показником фінансової стійкості, який становить 13,14%.

Нагадавши, Європейський парламент прийняв заявку України на вступ до Європейського Союзу. Європарламентарі запустили спеціальну процедуру вступу.

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