Спочатку засідання виступив президент Володимир Зеленський

Європейський парламент прийняв заявку України на вступ до Європейського Союзу. Європарламентарі запустили спеціальну процедуру вступу

Про це йдеться в онлайн-трансляції засідання Європарламенту.

На початку засідання президент Володимир Зеленський виступив і закликав Європу прийняти Україну до складу Євросоюзу.

Він нагадав, що 28 лютого офіційно підписав заявку на членство України в ЄС.