Європейський парламент прийняв заявку України на вступ до Європейського Союзу. Європарламентарі запустили спеціальну процедуру вступу
Про це йдеться в онлайн-трансляції засідання Європарламенту.
На початку засідання президент Володимир Зеленський виступив і закликав Європу прийняти Україну до складу Євросоюзу.
Він нагадав, що 28 лютого офіційно підписав заявку на членство України в ЄС.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ЄС запропонувати Україні членство.
"Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європейський Союз - це негайно взяти Україну до свого складу. Просто зараз зробити Україну повноправним членом ЄС. Історичні часи вимагають великих та історичних рішень, які здатні докорінно змінити динаміку подій. Це рішення - саме таке", - зазначив дипломат