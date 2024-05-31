У деяких військовозобовʼязаних після оновлення даних у застосунку "Резерв+" зʼявляється статус "у розшуку".
Такий статус може зʼявитися, якщо були порушені правила мобілізаційного обліку. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.
"Якщо зʼявляється статус "у розшуку", зʼясовується – чому. Все-таки є правила військового обліку і вони могли бути порушеними людиною, наприклад, якщо вона приписне колись отримала або змінила місце проживання – тоді також може вважатися в розшуку", – наголосив він.Відео дня
За словами Лазуткіна, якщо особа уточнює свої дані, вона виконує норму закону, і це повідомлення зникає.
Мобілізація в Україні: важливі новини
У Раді пропонують збільшити термін на оновлення військово-облікових даних громадянами з 60 днів до 150. Там це пояснюють тим, що всі люди фізично не встигнуть оновити дані і вони отримуватимуть великі штрафи.
Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін прокоментував ініціативу парламентарів. За його словами, наразі загальна кількість військовозобов’язаних, які уточнили свої дані на вимогу закону, складає 1 млн. 300 тисяч, і після першої декади "динаміка цілком гідна".
Він зауважив, що якщо надалі зберігатиметься такий темп, то всі військовозобов’язані, призовники та резервісти зможуть оновити свої дані протягом 60 днів.