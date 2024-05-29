Черногоренко підкреслила, що "Резерв+" створено саме для того, щоб абсолютно всі військовозобов'язані резервісти і призовники встигли оновити свої дані.

Найближчим часом у додатку "Резерв+" буде реалізований новий функціонал, який прибере візити до ТЦК. Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі "Еспресо".

"У найближчі кілька місяців ми реалізуємо функціонал, який надасть можливість, не роблячи фізичний візит до ТЦК та СП, виправити свої дані через електронні запити в інші реєстри. Базовою системою для "Резерву" є реєстр "Оберіг", який має зараз електронні інтеграції з нашими основними сімома реєстрами державного рівня", - сказала Черногоренко.

За її словами, вони можуть розмістити функціонал у "Резерв+", який надасть можливість робити запит на працівників ТЦК та СП без фізичного візиту.

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"Йдеться про електронний запит в інший реєстр. Це буде прирівнюватися до того, як громадянин приносить своє свідоцтво чи інший документ прямо в ТЦК та СП. Найближчим часом ми реалізуємо цей функціонал і приберемо абсолютно всі візити", - зазначила заступниця.

Вона додала, що "Резерв+" має стати електронним ТЦК.

"Ми до цього прагнемо, рухаємося і ми це зробимо", - запевнила заступниця міністра оборони.

Черногоренко підкреслила, що "Резерв+" створено саме для того, щоб абсолютно всі військовозобов'язані резервісти і призовники встигли оновити свої дані, зокрема електронну пошту, телефон і фактичне місця проживання за 60 днів, визначених законом про мобілізацію.

Вона зауважила, що зважаючи на шалений попит на "Резерв+" було прийняте рішення додати QR-код, розмістити там електронний військовий обліковий документ.

"Ми прийняли рішення, що будемо системно виправляти помилки, скажімо, на державному рівні, наприклад щодо зняття неактуального статусу розшуку. Також ми зараз здійснюємо необхідні дії, щоб завантажити всі бронювання. Вони мають бути відображені коректно", - розповіла Черногоренко.

Додаток "Резерв+" - деталі

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомив, що через "Резерв+" свої дані оновили вже 1 млн 200 тис. осіб. Він зауважив, що на другому місці по кількості людей, які оновили дані, - центри надання адміністративних послуг - 80 тис. осіб.

Стосовно того, коли "Резерв+" вже не буде в тестовому режимі, а сприйматиметься як офіційний документ, речник зазначив, що "запуститься, скажімо так, ця опція, коли рівноцінним буде електронний документ і паперовий, 18 червня, коли з’явиться в "Резерві+" QR-код".

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