Дмитро Лазуткін зауважив, що після першої декади динаміка оновлення даних цілком гідна.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін прокоментував ініціативу парламентарів, які зареєстрували законопроект з пропозицією збільшити терміни оновлення даних для військовозобовʼязаних до 150 днів.

В ефірі телемарафону він розповів, що наразі загальна кількість військовозобов’язаних, які уточнили свої дані на вимогу закону, складає 1 млн. 300 тис.

"Динаміка після першої декади цілком гідна. Ми розуміємо, що ті 60 днів, які відведені, якщо надалі зберігатиметься такий темп, то всі військовозобов’язані, призовники та резервісти зможуть оновити свої дані. До речі, 155 тисяч військовозобов’язаних жінок вже виконали цю норму закону", - акцентував речник Міноборони.

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Лазуткін зауважив, якщо буде зберігатися нинішній темп, то більше шести мільйонів військовозобов’язаних зможуть оновити свої дані за 60 днів.

"Як на мене, то ця кількість може збільшитися, зважаючи на те, що вже введені електронні черги в ТЦК і ЦНАП, що також оптимізує процес, також "Резерв+" зараз працює без збою. Тобто, якщо буде якийсь форс-мажор, ясна річ, на нього можна буде реагувати", - підкреслив він.

Лазуткін вважає, що взагалі розтягувати процес уточнення на 90 днів без певного форс-мажору, не варто, адже українському війську потрібно посилення "тут і зараз".

"Якщо подивитися, то 150 днів на оновлення – це 5 місяців, плюс час на підготовку. Тобто, люди, які будуть мобілізовані і можуть допомогти фронту, з’являться поблизу лінії фронту десь перед Новим роком. Як на мене, це трохи дивно. Зважаючи на те, що ті бригади, в яких я служив - 47-ма та 59-та, вже самі проводять рекрутинг. Люди потрібні, командири кажуть, що треба поповнення. А це означає, що воно треба тут і зараз. Відповідно, мені здається, що розтягувати цей процес не слід", - пояснив він.

Речник Міноборони додав, якщо будуть якісь збої або форс-мажори, тоді потрібно буде на це реагувати.

"Якісь можливо атаки на сервери, хоча в нас добре попрацювали з кіберзахистом, але якісь форс-мажорні обставини можуть внести свої корективи. Тоді варто буде дійсно збільшити цей термін. Але, водночас, ми бачимо, що і Саміт миру планується, і зброю нам надають. Відповідно, якщо у нас буде нормальний запланований темп по мобілізації, то ми будемо сильними і зможемо говорити вже про мир на наших умовах", - резюмував Лазуткін.

Оновлення даних військовозобовʼязаними - деталі

29 травня у Верховній Раді зареєстровано зконопроект, яким пропонується на 90 днів подовжити терміни оновлення даних для військовозобовʼязаних українців, тобто з 60 днів збільшити до 150. Проект закону про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних зареєстровано під номером 11305.

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомляв, що через "Резерв+" оновили свої дані вже 1 млн 200 тис. військовозобов’язаних, призовників і резервістів, через центри надання адміністративних послуг - 80 тис. осіб.

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