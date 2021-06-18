Основна сесія ЗНО 2021 року вже завершилася. Тепер учасникам залишилося чекати на результати іспитів. 17 червня було визначено порогові бали для тестів з англійської, іспанської, німецької, французької мов, математики, фізики.
Члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити пороговий бал з іноземних мов, що відповідає 18 тестовим балам, з математики – 10, з фізики – 12.
Порогові бали із української мови, української мови і літератури, історії України, біології експертна комісія визначить 24 червня.
Коли будуть оголошені результати ЗНО
Результати ЗНО з фізики та іноземних мов розміщені на інформаційних сторінках учасників 18 червня.19 червня буде розміщено результати іспитів з математики, 25 червня - з української мови та літератури, історії та біології. Результати ЗНО з географії з'являться на сторінках учасників до 26 червня.
Скільки учасників не склали ЗНО
У Центрі оцінювання якості освіти назвали кількість учасників, які не змогли набрати мінімальну кількість балів для складання ЗНО:
- ЗНО з англійської мови не склали 10,68% випускників;
- з іспанської мови – 15,79%;
- з німецької мови – 11,49%;
- з французької мови – 8,94%;
- з математики – 31,11%;
- з фізики – 8,33%.
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